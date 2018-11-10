Kayserispor-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Süper Lig'de son 3 maçında iki beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Galatasaray, topladığı 20 puanla 12. haftaya lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde averajla 2. sırada girdi. Son 7 maçından bir galibiyet, bir beraberlik ve 5 yenilgiyle ayrılan Kayserispor ise 12 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor.

TERİM, ŞAŞ VE FUTBOLCU CEZALI

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçta yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından cezalandırılan teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş ve futbolcular Ryan Donk, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues müsabakada görev yapamayacak.

PFDK'nın 7 maç ceza verdiği Terim ile 8 müsabakayla cezalandırılan Hasan Şaş, karşılaşmada takımın başında bulunmayacak. Maçta Galatasaray'ı yardımcı antrenörler Levent Şahin ile Ümit Davala idare edecek. Sarı-kırmızılı takımda 6 maçla cezalandırılan Donk, 5 müsabaka ceza alan Ndiaye ve 3 maçtan men edilen Rodrigues de Kayserispor karşılaşmasının kadrosunda yer almayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Muammer, Lopes, Sapunaru, Kucher, Atila, Rotman, Mensah, Varela, Chery, Bilal, Umut

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ozan, Serdar, Ömer, Selçuk, Linnes, Onyekuru, Belhanda, Feghouli, Sinan