Kayserispor-Galatasaray - CANLI SKOR

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45' İlk devre sona erdi.

45' Maçın hakemi 2 dakika uzatma verdi.

43' Ev sahibi ekip sağ kanattan hızlı çıktı ve rakibini eksik yakaladı. Lopes'in ortasında Umut topa dokundu ancak Muslera zor pozisyonda gole izin vermedi.

41' Feghouli sağ kanattan çalımlarla topu ceza sahasına getirdi. Ceza yayı üzerinde bekleyen Babel'e attığı topta Hollandalı'nın yaptığı vuruş kaleci Lung'un üzerine gitti.

39' Galatasaray rakip ceza sahaya etkili geldi. Babel'in ara pasını engelleyen Kayserispor savunması seken topta kaleye vurmak isteyen Belhanda'ya da şans vermedi.

37' Gol.. Kayserispor 1-0 Galatasaray (Pedre Henrique)

37' Feghouli'nin pasında topu kalecisine atmak isteyen Luyindama büyük bir hata yaptı ve topu rakibine attı. Henrique müsait durumda kaleciden sıyrıldı ve topu ağlara gönderdi.

34' Aynı dakika içinde bu sefer Belhanda'ya faul yapan Djedje sarı kart gördü.

34' İkili mücadele sonrası yerde kalan Djedje ile gerginlik yaşayan Belhanda sarı kart gördü.

31' Ceza sahasının sol tarafında topu alan Diagne ters taraftaki Feghouli'ye ortaladı. Cezayirli yıldızın gelişine yaptığı vuruş farklı şekilde dışarı gitti.

27' Kayserispor önce sağ kanattan yapılan ortayla GOL aradı. Savunmanın müdahale ettiği top sol taraftaki Yasir'in önüne açıldı. Onun ortasında ise Adebayor kafayı vurdu ama top Muslera'nın kucağında kaldı.

25' Serbest vuruş sonrası topu önünde bulan Belhanda kaleye vurmak istedi fakat savunma şutu engellemeyi başardı.

25' Galatasaray benzer mesafeden ancak ters taraftan bir serbest vuruş daha kazandı.

23' Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta Luyindama kafayı vurdu ancak kaleci Lung çizgi üzerinde topu kontrol etmeyi başardı.

20' Mensah ayağa kalktı ve oyun kaldığı yerden devam ediyor.

19' Kayserispor'da Bernard Mensah yerde kaldı. Ev sahibi ekibin oyuncuları topu oyun alanının dışına gönderiyor.

17' Galatasaray tüm hatlarıyla rakip yarı sahaya yerleşti. Konuk ekip kısa paslarla rakip savunmada boşluk arıyor.

15' Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasının biraz önünden yükselen Marcao istediği vuruşu yapamadı.

13' Mariano'nun pasında son çizgiye inen Feghouli dışarı çevirdi ancak Yasir topu kornere attı.

10' Üst üste faul düdükleriyle oyun sık sık duruyor.

7' Miguel Lopes'in savunma arkasına attığı pasta kalesini zamanında terkeden Muslera topu uzaklaştırmayı başardı.

6' Sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Pedro Henrique ceza sahasına ortaladı. Topa birlikte yükselen Luyindama ve Muslera anlaşmazlık yaşayınca konuk ekibin kalesinde tehlike büyüdü ancak savunma araya girdi ve tehlikeyi önledi.

3' Kayserispor'da ise Atila Turan yerine Yasir Subaşı görev yapıyor. Yeni transfer Adebayor'da kendine ilk 11'de yer bulan isimlerden.

1' Maç başladı.

Ligde oynadığı iki maçta sadece 1 puan toplayabilen Galatasaray, ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor.

İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Abdennour, Poulain, Miguel Lopes, Yasi Subaşı, Dja Djedje, Rienstra, Mensah, Henrique, Adebayor, Umut Bulut

Galatasaray: Muslera, Ömer, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Mariano, Nzonzi, Belhanda, Babel, Feghouli, Diagne