Kayserispor Hikmet Karaman'la anlaştı

Kayserispor, Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor'a 2-0 mağlup olduktan sonra sezon başında anlaşmaya vardıkları Ertuğrul Sağlam ile yolları ayırdı.

HİKMET KARAMAN'LA MASAYA OTURULDU

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 12 puan ile 17'nci basamakta yer alan Kayserispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılmasından sonra arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı kulüp bugün İstanbul'da Karaman ile masaya oturdu.

RESMAN ANLAŞTILAR

Kayserispor Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Çakmak Uyar ile Hikmet Karaman İstanbul'daki görüşmenin sonucununda anlaşmaya vardı. Deneylimli teknik adam ligin geri kalanında sarı-kırmızılı takımın başında olacak.

KULÜPTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Kayserispor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Sezon başında takımımızda görev alan teknik direktörümüz sayın Ertuğrul Sağlam’la, karşılıklı görüşerek yollarımızın ayrılmasından sonra yaptığımız çalışma ve görüşmeler sonunda; Daha önce de Kayseri’de görev yapmış olan değerli teknik direktör sayın Hikmet Karaman ile anlaşılmış olup, sözleşme detayları daha sonra açıklanacaktır. Yeni hocamız Perşembe günkü antremanda Kayserispor’umuzun başında olacaktır. Şehrimiz ve hocamız için hayırlı olsun."