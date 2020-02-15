Kayserispor ilk kez deplasmanda kazandı

Ryan Garcia ile Francisco Fonseca arasında yapılan boks maçı ilk raundda sona erdi.

Kariyerlerine teknik direktör olarak devam eden birçok ismin futbolculuk döneminde çekilen fotoğraflarını sizler için derledik.

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Ahmet Nur Çebi'nin cebinden verdiği para

Denetim Kurulu, Beşiktaş'ın toplam borcunun 2 milyar 961 milyon olduğunu açıkladı. Kurul ayrıca Başkan Ahmet Nur Çebi'nin kulübün kasasına 67 milyon lira koyduğunu duyurdu.