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Kayserispor ilk kez deplasmanda kazandı

Denizlispor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Kayserispor, puanını 15'e yükseltti.

| Haber Merkezi
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Kayserispor ilk kez deplasmanda kazandı

Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Denizlispor, Kayserispor'u konuk etti.

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü 69. dakikada Cristian Sapunaru kaydetti.

Ligde 8 hafta sonra kazanan ve ligdeki 3. galibiyetini alan Kayserispor, puanını 15'e yükseltti.

Süper Lig'de 7 maçtır kazanamayan Denizlispor ise 24 puanda kaldı.

Kayserispor, gelecek hafta Konyaspor'u konuk edecek. Denizlispor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

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