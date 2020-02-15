Kayserispor ilk kez deplasmanda kazandı

Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Denizlispor, Kayserispor'u konuk etti.
Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü 69. dakikada Cristian Sapunaru kaydetti.
Ligde 8 hafta sonra kazanan ve ligdeki 3. galibiyetini alan Kayserispor, puanını 15'e yükseltti.
Süper Lig'de 7 maçtır kazanamayan Denizlispor ise 24 puanda kaldı.
Kayserispor, gelecek hafta Konyaspor'u konuk edecek. Denizlispor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.