Kayserispor, İsmail Çipe'yi kiraladı

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray'dan kaleci İsmail Çipe'yi kadrosuna kattı.

2 YILLIK KİRALANDI

Yaz transfer döneminde, Galatasaray altyapısında yetişen ve bonservisi elinde olan kaleci Eray İşcan ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılı kulüp oyuncuyu sakatlığa kurban verince bir kaleci transferi daha yaptı.

Eray İşcan'ın 6 ay sahalardan uzak kalacağının belirtilmesinden günler sonra Kayserispor, Galatasaray'dan İsmail Çipe'yi 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. 24 yaşındaki kaleci geçen sezon 2'si Süper Lig ve 6'sı Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 8 maçta görev yapmıştı.