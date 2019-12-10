Kayserispor ligdeki ikinci galibiyetini aldı

Süper Lig'de 14. haftanın kapanış maçında Kayserispor, Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Bu sezon sadece tek galibiyet alabilen ve zor günler geçiren Kayserispor, taraftarı önünde Karadeniz ekibini 1-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından puanını 10'a yükselten Kayseri ekibi, 17. sıraya yükseldi. Süper Lig’de 3 hafta sonra galibiyet yüzü gören Kayserispor'a 3 puanı getiren gol, 9'da Artem Kravets'ten geldi.

LUNG GEÇİT VERMEDİ

Üst üste 5. deplasman maçından da puansız ayrılan Çaykur Rizespor ise 17 puanla 12. sırada yer aldı. Kayserispor'un tecrübeli kalecisi Silviu Lung, alınan galibiyetin kahramanı oldu.

Çaykur Rizespor'a geçit vermeyen Lung, kalesine gelen 5 şutu da kurtarmayı başardı. Taraftarın maç boyu destek verdiği Rumen eldiven, maç sonu galibiyet üçlüsü çekti.