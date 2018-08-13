Kayserispor lige galibiyetle başladı

1 Cocu, Benfica maçı öncesi konuştu Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Benfica'ya karşı Slimani oynamasa bile ellerinde Alper olduğunu söyledi.

2 Galatasaray, Birhan Vatansever'le sözleşme imzaladı Galatasaray, Bandırmaspor'da forma giyen Birhan Vatansever'i iki yıllığına kadrosuna kattı.

3 Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul 16 Eylül Pazar günü yapılacak.

4 Fenerbahçe'den Merih için transfer teklifi Portekiz'in A Bola Gazetesi, sarı lacivertli ekibin kendi altyapısından yetişen ve Sporting Lizbon'da forma giyen Merih Demiral'ı 1 sezonluğuna kiralamak için teklifte bulunduğunu yazdı

5 İtalya'da gündem Ronaldo değil Davide Moscardelli İtalyanlar, Serie C ekiplerinden Pisa'nın forveti Davide Moscardelli'nin ilginç stilini konuşuyor.

6 Zeki Çelik Fransa'da haftanın 11'inde Fransa Birinci Futbol Ligi'nde ilk haftanın 11'inde, Lille'de forma giyen milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik de yer aldı.

7 Emre Akbaba Galatasaray için gemileri yaktı Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ile bir görüşme gerçekleştiren Emre Akbaba, "Hocam, lütfen yardımcı olun. Galatasaray'a gitmek istiyorum" dedi.

8 Mehmet Demirkol: Feghouli satılabilir Spor yazarı Mehmet Demirkol, Belhanda-Gomis-Feghouli üçlüsünden illa biri satılacaksa bunun Feghouli olması gerektiğini söyledi.

9 Cocu'nun Benfica maçı 11'i F.Bahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Benfica maçında sahaya süreceği 11'i 1 isim dışında belirledi. Hollandalı hocanın Elif ile Alper arasında kaldığı öğrenildi.