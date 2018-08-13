Kayserispor lige galibiyetle başladı

14. dakikada gelişen Kayserispor atağında rakibinden sıyrılan Varela'nın soldan ceza alanına ortaladığı topa Chery'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
22. dakikada Charles'in ara pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Nazım Sangare'nin ortasında, kaleye yönelen top kale direğinin sol üst köşesine çarparak auta çıktı.
23. dakikada Varela'nın ara pasında hareketlenen Sakıb Aytaç'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Chery'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
37. dakikada Doukara'nın pasında topla buluşan Hakan Özmert'in kaleyi sol çaprazdan gören yerden sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta çıktı.
40. dakikada bir pozisyon sonrası hakeme itiraz eden Charles, sarı kart gördü. 19. dakikada da bir sarı kartı bulunan Antalyasporlu futbolcu ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Antalyaspor sahada 10 kişi kaldı.
Karşılaşmanın ilk devresini Kayserispor 1-0 önde tamamladı.
İKİNCİ YARI
52. dakikada Chery’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bulut’un vuruşunu kaleci Boffin kurtardı.
75. dakikada gelişen Kayserispor atağında Deniz Türüç’ün pasında topla buluşan Umut Bulut, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-0
Stat: Kadir Has
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Kerem Ersoy xx, Erdem Bayık xx
Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Rotman xx, Umut Bulut xx, Deniz Türüç xx, Varela xx (Hasan Hüseyin dk. 72 xx), Chery xx (Bilal dk. 68 xx), Sapunaru xx, Mensah xx (Atila Turan dk. 86 x), Kana Bıyık xx, Sakıb Aytaç xx
Yedekler: Muammer, Gyan, Levent Gülen, Şamil, Artem Kravets, Oğuzhan, Boldrin
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Antalyaspor: Boffin xx, De Olıverıa xx, Da Silva xx, Campos xx (Doğukan dk. 58 xx), Bitencourt xx, Vainqueur xx (Osman dk. 80 xx), Celustka xx, Sangare xx, Doukara xx, Birkan Öksüz xx, Hakan Özmert xx
Yedekler: Ferhat, Drole, Yekta, Grando, Harun, Salih, Musa
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Chery (dk. 15), Umut Bulut (dk. 75) (Kayserispor)
Kırmızı kart: Da Silva (dk. 40) (Antalyaspor)