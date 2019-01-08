Kayserispor Rajko Rotman'ın sözleşmesini feshetti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor, 29 yaşındaki Slovenyalı orta saha oyuncusu Rajko Rotman ile sözleşmesini feshetti.
SERBEST KALMA BEDELİNİ YATIRDI
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, "Rotman'ın sözleşmesinde serbest kalabilmesi için belli bir bedeli vardı. Onu yatırdı. Sözleşmesini feshettik. Karakterli ve iyi bir oyuncuydu. Kayserispor'dan ayrıldı. Futbol hayatında başarılar diliyoruz." dedi.
Öte yandan Rajko Rotman'ın ismi Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor ile anılıyor.