Kayserispor Rajko Rotman'ın sözleşmesini feshetti

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1 Fikret Orman Alen Halilovic'le görüştü İtalya'ya giden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Milan forması giyen Alen Halilovic'le transfer görüşmesi yaptı. Görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.

2 Belhanda hazırlık maçında sakatlandı Bu sezon sakatlıklardan dolayı büyük sıkıntılar yaşayan Galatasaray'ın Eskişehirspor'la yaptığı hazırlık maçında Younes Belhanda sakatlanarak oyundan çıktı.

3 Sadık Çiftpınar: Dünyaya gözümü F.Bahçeli açtım Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada "Dünyaya gözümü Fenerbahçeli açtım diyebilirim." dedi.

4 Muslera yedek kulübesinde çay içti Galatasaray'ın Eskişehirspor'la yaptığı hazırlık maçında yedek kulübesinde bulunan Fernando Muslera, soğuk havada ısınabilmek için Mate Çayı içti.

5 Futbol tarihinin ilginç imza törenleri Dünya tarihinde birçok gösterişli imza töreni düzenlendi. Ancak bazıları yaşanan tuhaflıklarla akıllarda yer etti. İşte futbol tarihinin ilginç imza törenleri.

6 Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek'e FIFA kokartı takıldı Galatasaray yönetimi yaklaşık 1.5 ay önce Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'nın hakemliği bırakmasını istemişti. Ancak iki hakem de FIFA kokartı taktı.

7 Pepe, Porto'da Beşiktaş'la yollarını ayıran Portekizli stoper Pepe, 2021 yılına kadar Porto forması giyecek.

8 Fenerbahçe Kasami'nin peşinde Orta sahaya takviye yapmak için çalışan Fenerbahçe, Sion forması giyen Kasami'ye teklif yapacak.

9 Babel'e 6 milyon euroluk teklif Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'i 3 Suudi Arabistan kulübünün istediği ifade edildi.