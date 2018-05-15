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Kayserispor Sumudica ile yollarını ayırdı

Kayserispor, Nisan ayında 2 yıllık sözleşme imzalattığı Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.

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Kayserispor, teknik direktör Marius Sumudica ile yolları ayırdığını açıkladı.

Rumen teknik adamın gönderilmesinin ardından Süper Lig'de yabancı teknik direktör kalmadı.

NİSAN'DA SÖZLEŞME UZATMIŞTI GÖNDERİLDİ

Kayserispor, 3 Nisan'da 2 yıllık sözleşme uzattığı teknik direktör Marius Sumudica ile anlaşarak yolları ayırma kararı aldı.

"HOCAMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Sayın Sumudica ile yaptığımız görüş alışverişi sonucu, karşılıklı anlayış çerçevesinde yollarımızın ayrılmasına karar vermiş bulunmaktayız. Hocamıza KAYSERİSPOR'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz."

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