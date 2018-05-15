Kayserispor Sumudica ile yollarını ayırdı

Kayserispor, teknik direktör Marius Sumudica ile yolları ayırdığını açıkladı.
Rumen teknik adamın gönderilmesinin ardından Süper Lig'de yabancı teknik direktör kalmadı.
NİSAN'DA SÖZLEŞME UZATMIŞTI GÖNDERİLDİ
Kayserispor, 3 Nisan'da 2 yıllık sözleşme uzattığı teknik direktör Marius Sumudica ile anlaşarak yolları ayırma kararı aldı.
"HOCAMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Sayın Sumudica ile yaptığımız görüş alışverişi sonucu, karşılıklı anlayış çerçevesinde yollarımızın ayrılmasına karar vermiş bulunmaktayız. Hocamıza KAYSERİSPOR'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz."