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Kayserispor Sumudica'nın sözleşmesini 2 yıl uzattı

Kayserispor, Fenerbahçe maçının ardından sonra ayrılık sinyalleri veren teknik direktör Marius Sumudica'nın sözleşmesini 2 yıl uzatma kararı aldı.

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Kayserispor Sumudica'nın sözleşmesini 2 yıl uzattı

Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup oldukları maçın ardından istifa sinyali veren Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica takımda kaldı.

AYRILIK SİNYALİ VERMİŞTİ

Tecrübeli teknik direktör, sezonun ikinci yarısında Kayserispor ile bir düşüş yaşadı.

Son olarak Süper Lig'in 27. haftasında alınan 5-0'lık Fenerbahçe maplubiyetinin ardından yaptığı basın toplantısında ayrılık sinyali veren Sumudica, sarı-kırmızılı takımla yoluna devam edecek.

2 YIL DAHA UZATILDI

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yaptıkları görüşmenin ardından Rumen hocanın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

Görevinde kalan ve sözleşmesini 2 yıl daha uzatan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica yarın saat 13.00'de tesislerde basın toplantısı düzenleyecek.

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