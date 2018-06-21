Kayserispor, Trabzonspor'dan parasın istedi

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Okay Yokuşlu transferinden alacakları ücretle ilgili Trabzonspor'a uyarıda bulundu. Başkan Bedir, "Alacağımız olan 1,5 Milyon Euro'yu Trabzonspor'un bir hafta içerisinde ödemesini bekliyoruz "dedi.

"İNANIYORUZ Kİ TRABZONSPOR PARAMIZI ÖDER"

Erol Bedir'in açıklamaları şu şekilde:

"Okay Yokuşlu Trabzonspor'a satılırken 3 Milyon Euro üzeri bir fiyata satılırsa kalan bedel bir bölü bir ve bir bölü iki bölünecek diye bir kontrat var. Bu kontrat bizde de var, avukatımızda da var. Ayrıca birde yetiştirme bedeli var. 130-140 Bin Euro'da bize ödenmesi gerekiyor Celta Vigo tarafından. Fakat şöyle bir durum var, sözleşmemizde söyle bir şey yok. 'Tahsilat yapılırsa ödenir'diye bir şey yok. Bu konuda avukatımız Trabzonspor'a ilgili yazıyı kulübe gönderdi. Biz Trabzonspor'a diyoruz ki 6 Milyon Euro'ya sattınız. 3 Milyon Euro'yu Trabzonspor pazartesi günü aldı. Kalan ücreti de 6 ay sonra yatıracak Celta Vigo Trabzonspor'a. Onlar bizi ilgilendirmiyor. Trabzonspor bizim 1,5 Milyon Euro'yu 1 hafta içinde kapatsın dedik. Biz biliyor ve inanıyoruz ki, Trabzonspor büyük camia bizim paramızı 1 hafta içinde ödeyecektir. Aksi takdirde hukuki yollarına başvuracağız"