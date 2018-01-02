Kayserispor transfer çalışmalarını hzılandırdı

İlk yarıyı 30 puanla 5. sırada tamamlayan Kayserispor'da takıma takviye çalışmaları başladı. Yöneticilerin Ukraynalı bir santrafor ile Romanya'dan Brezilya asıllı bir kanat oyuncusu ile görüşmelerde bulunduğu ve anlaşma sağlanması halinde oyuncuların kampa katılacağı öğrenildi.

KUCHER TRANSFERE ARACI OLACAK

Teknik direktör Marius Sumudica ve teknik kadronun verdiği transfer listesine göre harekete geçen sarı kırmızılı takımda futbol şube sorumlusu Mehmet Çakmak Uyar Ukrayna'ya gitti.

Uyar, burada ismi henüz açıklanmayan oyuncu ve kulübüyle görüşmelerde bulunurken, Kayserispor'un defans oyuncusu ve Ukrayna Milli Takım kaptanı olan Oleksander Kucher'in de bu transfer için aracı olduğu öğrenildi.

UMUT'A ALTENATİF GETİRİLECEK

İlk yarıda Asamoah Gyan ve Nikola Stolijkoviç'den beklediğini alamayan Kayserispor'da kaptan Umut Bulut dışında bu mevkide alternatif bulunmaması üzerine forvet transferine karar verildiği belirtilirken, halen Romanya'da top koşturan Brezilyalı bir kanat oyuncusu için de kulüp menajeri Erdem Kemaloğlu'nun Romanya'ya giderek, oyuncunun bonservisi için kulübüyle resmi görüşmelerde bulunacağı belirtildi.