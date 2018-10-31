Kayserispor Türkiye Kupası'nda Pazarspor'a 6 attı

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Beşiktaşlı taraftarlar futbolcuları protesto etti

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1 Tolga Zengin bozuk zeminden şikayetçi oldu Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü. Tesislerdeki bozuk zemin ise futbolcuların tepkisini topladı.

2 Abdülkadir Ömür: Daha iyi olacağım Trabzonspor'un genç yeteneği Abdülkadir Ömür, kendisinin iyi bir futbolcu olduğunu ve Messi'ye benzetilmekten gurur duyduğunu söyledi.

3 Ferudun Niğdelioğlu: Zico-Alex ikilisi de gündemde Yeni teknik direktör arayışına giren Fenerbahçe yönetimi, sık sık toplantı yapıyor. Spor yorumcusu Ferudun Niğdelioğlu, yönetimin listesinde birçok ismin olduğunu söyledi.

4 G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu Galatasaray Kulübü doktoru Yener İnce, sakatlıkları bulunan futbolcularla ilgili bilgi verdi. İnce, Emre, Fernando ve Nagatomo'nun derbide forma giyemeyeceklerini açıkladı.

5 Ali Koç'un derbi primi 2 milyon dolar F.Bahçe Başkanı Ali Koç, derbiyi kazanmaları halinde 2 milyon dolar prim dağıtılacağını açıkladı. Prim sistemini kaldıran G.Saray yönetimi ise ekstra para verilmeyeceğini duyurdu.

6 Sahaya giren muhabirin sorusu: Ümit nedir problem 1991-92 sezonunda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilginç bir olay yaşanmıştı. Sahaya giren muhabir, sakatlanan futbolcuya pozisyonu sormuş ve bu röportaj izleyenleri gülme krizine sokmuştu.

7 F.Bahçe yönetimi futbolcuları derbiye hazırlıyor Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetim kurulu Galatasaray derbisi öncesinde tam kadro Samandıra'da takıma destek oluyor.

8 Cocu, 2018'in en iyi hocaları listesinde Fenerbahçe'den kovulan Cocu, dünyaca ünlü FourFourTwo dergisi tarafından 2018 yılının en iyi 50 teknik direktörü arasında gösterildi.

9 Fenerbahçe'nin derbi 11'i şekilleniyor Fenerbahçe'yi Galatasaray derbisine hazırlayan yardımcı antrenör Erwin Koeman, kafasındaki ilk 11'i belirledi.