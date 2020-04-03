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Kayserispor'da 12 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da bu sezon sonu 12 futbolcunun sözleşmesi bitecekken, UEFA'nın koronavirüs nedeniyle sözleşmeler konusunda vereceği karar bekleniyor.

| Haber Merkezi
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Kayserispor'da 2019-2020 sezonun ardından, 12 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor.

Sarı-kırmızılı takıma sezon başı ve devre arasında transfer edilen isimlerin sözleşmeleri, 31 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.

Öte yandan koronavirüs nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından tüm kulüplerde sözleşmesi sona erecek isimler konusunda, UEFA'nın nasıl bir karar vereceği merak konusu.

Kayserispor'da sözleşmesi bitecek isimler şunlar: "Alpay Çelebi (Kiralık), Aymen Abdennour, Bora Barlas, Brice Dja Djedje, Cristian Sapunaru, Diego Angelo (Kiralık), Emre Taşdemir (Kiralık), Enver Cenk Şahin, Hakan Arıkan, Muris Mesanovic, Paul Ntep, Ramazan Emirhan Civelek (Kiralık)"


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