Kayserispor'da 4 oyuncu kadro dışı bırakıldı

Futbolcuların alacaklarını tahsil edemediği Kayserispor'da gerginlik devam ediyor.

Hafta içi antrenmana çıkmayan futbolcular yönetim tarafından ikna edilse de bazı oyuncular kararından vazgeçmedi. Adebayor, Abdennour, Djedje ve Tavares, yönetimden alacaklarının tahsil edilmesini istedi.

ALACAKLARIMIZ ÖDENMEZSE MAÇA ÇIKMAYIZ RESTİ

4 oyuncu da ödemeleri yapılmadığı takdirde Kasımpaşa maçına çıkmayacaklarını yönetime bildirdi.

Sporx'in haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, oyuncuların bu tutumu sonrası dört ismi de kadro dışı bırakma kararı aldı.

Yönetim tarafından kadro dışı bırakıldıkları öğrenilen oyuncuların hafta içinde paralarının yatırılmaması durumunda Kayseri'den ayrılacakları öne sürüldü.