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Kayserispor'da bir personelde koronavirüs çıktı

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'da, bir kişiye koronavirüs teşhisi kondu.

| Haber Merkezi
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Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'da, bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

KAYSERİSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

Kayserispor Kulübü'den yapılan açıklamada, bir idari personelin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı;

"Kulübümüzde yapılan koronavirus (Covid-19) taramasında bir idari personelimizde sonuç pozitif çıkmıştır. Şu ana kadar gelen sonuçlarda başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Test sonuçları geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

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