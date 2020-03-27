Kayserispor'da bir personelde koronavirüs çıktı

Fatih Terim: Bizim canımız yok mu?

1 Napoli, Sörloth'un peşinde Koronavirüsün en çok can aldığı ülkelerden biri olan İtalya'da transfer çalışmalarına devam eden Napoli'nin, Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

2 Max Kruse'nin sakatlığı salgını önledi Fenerbahçe'de koronavirüs testi pozitif çıkan Max Kruse'nin, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışması, virüsün diğer oyunculara ve teknik ekibe yayılmasını önledi.

3 Fatih Terim'den iyi haberler geliyor Koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırılan Fatih Terim'in sadece öksürük şikayetinin olduğu ve ateşinin normal seviyede seyrettiği öğrenildi.

4 Fenerbahçe'de telekonferans ile antrenman Koronavirüs nedeniyle ülkede liglerin ertelenmesinden sonra Fenerbahçeli futbolcular, telekonferans sistemiyle antrenmanlarını sürdürdü.

5 Sergen Yalçın yapılacak transferler hakkında konuştu Önümüzdeki sezonun çalışmalarına başladıklarını söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Dört bölgeye transfer düşünüyorum" dedi.

6 Abdelhak Nouri komadan uyandı 2017'de oynanan Ajax-Werder Bremen maçında kalp krizi geçiren Abdelhak Nouri, 2 yıldır komadaydı. 22 yaşındaki futbolcunun ağabeyi, Nouri'nin uyandığını söyledi.

7 Merih Demiral'dan koronavirüs için anlamlı hareket Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, koronavirüs salgını sebebiyle 2 bin aileye yardım edeceğini açıkladı.

8 Liverpool'un şampiyonluğuna koronavirüs engeli Premier Lig'de 30 yıllık aranın ardından şampiyonluğa çok yaklaşan İngiliz ekibi Liverpool, bu sefer de koronavirüs engeline takıldı.

9 Adem Büyük koronavirüs için maske bağışı yaptı Galatasaraylı oyuncu Adem Büyük, koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığına 100 bin maske, 15 bin test ve 3 bin koruyucu ekipman bağışladı.