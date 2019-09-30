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Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi sona erdi

Süper Lig'de 6 hafta sonunda 3 puanda kalan Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman'la yollarını ayırdı.

| Haber Merkezi
Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi sona erdi
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Süper Lig'de ilk teknik adam ayrılığı yaşandı. 

İLK GÖNDERİLEN İSİM HİKMET KARAMAN

Sezona kötü başlayan ve 6. haftası geride kalan ligde sadece 3 puan toplayabilen Kayserispor, deneyimli teknik adam Hikmet Karaman'ın görevine son verdi.

Dün Konyaspor'a 2-1 yenilen Kayseri ekibi, ligde henüz galibiyetle tanışamadı.

Kayserispor bu sezon Alanyaspor, Galatasaray ve Konyaspor'a yenilirken, Ankaragücü, Antalyaspor ve Denizlispor'la ise berabere kaldı.

Öte yandan dün oynanan Konyaspor maçını izlemeye gelen Kayserisporlular, "Hikmet Karaman istifa" sloganları atmıştı.

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