Kayserispor'da Kana Bıyık süresiz kadro dışı bırakıldı

Uğur Özcan: Söz verdik ama olmadı

1 Şenol Güneş: Genk bu sezon karşılaştığımız en iyi takım Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nde Genk ile yapacakları maç öncesinde yaptığı açıklamada rakiplerinin karşılaştıkları en iyi takım olduklarını söyledi.

2 Yassine Benzia, Anderlecht maçı kadrosuna alınmadı Fenerbahçe'de Yassine Benzia, idari kararla Anderlecht maçının kadrosuna alınmadı ve takımla antrenmana çıkmadı

3 Erwin Koeman'dan derbi yorumu Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, derbide yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada "Soldado, Belhanda tarafından bir saldırıya uğruyor" yorumunda bulundu.

4 Vitor Pereira'nın takımı Çin'de şampiyon oldu Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Shanghai SIPG, bitime bir hafta kala Çin Ligi'nde tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

5 Fatih Terim: Hakeme küfür etmedim beddua ettim Olaylı F.Bahçe derbisi hakkında konuşan Fatih Terim, hakem Fırat Aydınus'a tükürmediğini söyledi. Tecrübeli teknik adam, "İnsan beddua ederken ne yaparsa, onu yaptım" dedi.

6 Ahmet Ağaoğlu: Abdülkadir ve Yusuf'a teklifler var Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımın genç isimlerinden Abdülkadir Ömür'e Benfica'dan, Yusuf Yazıcı'ya ise Real Sociedad ve Hannover'den teklif geldiğini söyledi.

7 Sağlam: G.Saray'a karşı kora kor savaşacağız Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Galatasaray ile oynayacakları maç hakkında, "Bir futbol savaşı olacak" dedi.

8 Adriano ve Gökhan, Genk maçında yok Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Genk'le oynayacağı kritik maçın kadrosunda sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Adriano ve Gökhan Töre yer almadı.

9 Rodrigues'in büyük düşüşü Garry Rodrigues, Galatasaray'dan zam aldıktan sonra adeta dökülüyor. Deneyimli oyuncu performans olarak geçen sezonun çok uzağında.