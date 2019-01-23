Kayserispor'da soyunma odasına televizyon konuldu

Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman'ın isteğiyle Kadir Has Stadı'nda bulunan soyunma odasına dev ekran televizyon konuldu.
Soyunma odasına konulan 65 inç televizyonu markasından ötürü beğenmeyen Karaman, değiştirilmesini istedi ve bu isteği de yönetim tarafından kabul gördü.
Kayserispor Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar, kulüp olarak teknolojiye uyum sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek Karaman'ın büyük ekran televizyon isteğini yerine getirdiklerini belirterek, "Hikmet Karaman hocamız istedi. Biz de yaptık. Hocamız devre arasında veya maç sonrasında pozisyonları tekrar tekrar izleyecek, izlettirecek ve daha sağlıklı karar verebilecek" dedi.