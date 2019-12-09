Kayserispor'da Umut Bulut ile Şamil Çinaz kadro dışı

Geçen hafta Adebayor, Atila Turan, Adryan Tavares ve Paul Georges Ntep ile yollarını ayıran Kayserispor'da takım kaptanları Umut Bulut ile Şamil Çinaz da dışarıda kaldı.

2 FUTBOLCU KADRODA YOK

Teknik Direktör Bülent Uygun, bu iki futbolcuyu Çaykur Rizespor maçı kadrosuna dahil etmedi. Deneyimli futbolcular müsabakayı tribünden takip edecek. Ayrıca süresiz kadro dışı bırakılan Bilal Başacıkoğlu ile birlikte sakatlığı bulunan Alpay Çelebi ile Levent Gülen de kadroda yer almayacak diğer isimler.

Teknik direktör Bülent Uygun'un Beşiktaş maçında ilk 11'de sahaya sürdüğü genç yetenek Emre Demir, Rizespor maçı 11’inde yer almayacak. Geçtiğimiz hafta oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında da görev almayan Emre Demir, Rizespor maçında yedekler arasında olacak.

Ayrıca İsmail Çipe, Aymen Abdennour, Ben Rienstra, Ramazan Emirhan Civelek, Furkan Polat ve Aksel Aktaş da yedekler arasında oturacak.

Kayserispor'un Rizespor karşısına Silviu Lung, Miguel Lopes, Benoit Poulain, Mert Kula, Yasir Subaşı, Hasan Hüseyin Acar, Dja Djedje, Bernard Mensah, Ziya Alkurt, Pedro Henrique, Artem Kravets 11'i ile çıkması bekleniyor.