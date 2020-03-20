Kayserispor'dan futbolcularına koronavirüs yasağı

Kayserispor Kulübü, Süper Lig maçlarının ileri bir tarihe ertelenmesi kararı üzerine futbolcularına izin verdi.

Öte yandan yönetim, 23 Mart tarihine kadar izin yapacak olan sarı-kırmızılı teknik heyet ve futbolculara, yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

"HERKES KAYSERİ'DE OLACAK"

Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Liglerin ertelenmesi kararı üzerine teknik heyet ve futbolcularımızın bedensel ve zihinsel olarak dinlenmeleri için izin verdik. Hepsi Kayseri'de olacak ve evlerinde kalacak. Evde kal talimatına uyacak. Yurt dışına çıkış yasağı koyduk. Sadece Kayseri'ye yakın bazı illerde ailesi, yakını bulunanlara şehir dışına gidişine müsaade ediyoruz. 23 Mart gibi tekrardan topbaşı yaparak çalışmalara kaldığımız yerden devam edeceğiz." dedi.