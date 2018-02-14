Kayserispor'dan komandolara moral ziyareti

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, yöneticiler, takım kaptanı Umut Bulut ve birkaç futbolcunun katıldığı ziyarette Tugay komutanları ve Mehmetçiklerle sohbet edildi.

Daha sonra ise futbolcular, sancağında madalya bulunan 1. Komando Tugayı'nın Zincidere Orgeneral Vecihi Akın kışlası içindeki Kıbrıs Barış Harekatı müzesini gezdiler. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, şunları söyledi:

"ŞEHİTLERİMİZİ DUAYLA YAD EDİYORUZ"

''Zeytin Dalı Harekatı'na önemli katkıda bulunan, vatan için, millet için, bayrak için canlarını hiçe sayan kahramanlarımızın bulunduğu ’Kayseri 1. Komando Tugayı’na bir moral ziyareti yapmak istedik.

Sağ olsun komutanlar bu isteğimizi kabul ettiler ve kendileriyle iyi bir sohbet gerçekleştirmiş olduk. Biliyorsunuz, Türkiye yıllardır büyük sıkıntıların içerisinde. İçeride ve dışarıda birliğimizi ve bütünlüğümüzü bozmak isteyen, bize rahat vermek istemeyen düşmanlarla mücadele ediyor. Bu mücadele içerisinde topyekun 80 milyon dualarımızla bu mücadeleyi verenleri destekliyoruz. Onlara dua ediyoruz. Bu mücadele içerisine olanların içerisinde bir birlik var ki, bu da Kayseri 1. Komando Tugayı'dır. Nerede hangi sıkıntı olursa olsun, o işe hızır gibi yetişiyorlar. Allah onlardan razı olsun. En büyük kaybı da buradan veriyoruz.

Şu anda Afrin’de şehit olan askerlerimizin yaklaşık yarısı bu tugaydan. Bu vesileyle takımım adına, taraftarlarımız adına, şehrimiz adına bu mücadeleyi veren askerlerimizi, polislerimizi dualarla yad ediyorum. Elimizden gelen ne varsa hepsini yapmaya hazır olduğumuzu söylemek istiyorum. Biz eğer bugün huzur içerisinde evlerimizde rahat rahat uyuyorsak bu insanların sayesinde. Onlar haklarını helal etsinler. Şehitlerimize rahmet diliyorum."

''ALLAH VATANIMIZA ZEVAL VERMESİN''

Kayserispor'un Kayserili kaptanı Umut Bulut da ziyaretten sonra yaptığı açıklamada, "Bugün askeriyemizi ziyarete geldik. Türkiye’deki bütün komutanlarımızdan ve askerlerimizden Allah razı olsun. Onların sayesinde ülkemiz ayakta kalıyor. Biz de bir nebze olsun başkanımız, yönetim ve futbolcu arkadaşlarımızla moral olsun diye komutanlarımızın yanına geldik. Onlara bu zorlu süreçte kendi adımıza moral verebildiysek bizim için mutluluk verici. Şehitlerimizin hepsine Allah rahmet eylesin. Vatanımıza ve milletimize Rabbim zeval vermesin. Vatanımız her zaman ayakta kalacaktır. Bunu her zaman askerlerimiz, devletimiz ve vatandaşlarımız gösteriyor" diye konuştu.





























