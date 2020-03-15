Kayserispor'dan kritik galibiyet

Süper Lig'de 26'ncı hafta mücadelesinde Kayserispor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kayserispor 2-1'lik skorla kazandı.
Kayserispor 22'nci dakikada Muris Mesanovic'in golüyle öne geçerken, 42'de Pedro Henrique farkı ikiye çıkarttı. Ev sahibinde Bernard Mensah 45'nci dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Yeni Malatyaspor'da 70'inci dakikada Vidar Kjartansson skoru belirledi.
DÜŞME HATTI KIZIŞTI
Bu sonucun ardından düşme hattında yarış iyice kızıştı.
Kayserispor 22 puanda yer alırken Ankaragücü 23 puan, Ç.Rizespor 25 (1 maçı eksik), Yeni Malatyaspor ise 25 puanla 15'inci basamakta yer alıyor.