Kayserispor'dan orta sahaya takviye

Kayserispor, Eskişehirspor'un genç orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı ekibin yeni teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'ın Eskişehirspor'da görev yaparken kadroya aldığı ve başarılı bulduğu 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, geçtiğimiz sezon Eskişehirspor forması altında 33 maçta 9 gol atıp 11 asist yapmıştı.

Ertuğrul Sağlam ile birlikte Kayseri'ye gelen Hasan Hüseyin, kulüp başkanı Erol Bedir ve transfer komitesi ile yaptığı görüşmenin ardından resmi sözleşmeyi imzalayıp, Kayserisporlu oldu.

BEDİR: "YETENEKLİ VE GENÇ BİR İSİM"

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı-kırmızılı takımın Antalsporlu Sakıb'tan sonra 2. transferini Hasan Hüseyin Acar ile gerçekleştirdiğini söyledi. Bedir, "Bir çok Süper Lig takımının istediği ve transfer listesinde yer alan Hasan ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Kendisi teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam'ın yakından tanıdığı ve Türk futboluna kazandırdığı yetenekli ve genç bir isim. Kayserisporumuza hayırlı uğurlu olsun" dedi.