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Kayserispor'la Osmanlıspor yenişemedi

Milli maçlara nedeniyle verilen arada Kayserispor, Kayseri Kadir Has Stadı Yan Sahası'nda Osmanlıspor ile karşılaştı.

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Kayserispor'la Osmanlıspor yenişemedi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, hazırlık maçında konuk ettiği Spor Toto 1. Lig takımlarından Osmanlıspor'la 1-1 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Kayseri Kadir Has Stadı Yan Sahası'nda Osmanlıspor ile karşılaştı.

Mücadelenin 8. dakikasında Mertan Caner Öztürk'ün attığı golle konuk ekip Osmanlıspor 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı, Osmanlıspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Kayserispor, 76. dakikada Tiago Lopes'in golüyle 1-1 eşitliği yakaladı. Hakem Caner Ak'ın düdük çaldığı mücadele, 1-1 sona erdi.

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