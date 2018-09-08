Kayserispor'la Osmanlıspor yenişemedi

Quaresma'nın oğlu babası kadar iyi trivela yapıyor

Selfie çubuğu, fotoğraf makinesi ve elektronik sigara gibi materyallerle spor müsabakalarına girilmesi yasaklandı.

A Milli Takım'da çıktığı 12 maçta sadece 3 galibiyet alabilen Lucescu'nun koltuğu sallantıda. Boşta olan Aykut Kocaman ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ilk adaylar.

Fenerbahçe'de sözleşmesi dondurulan Kameni ve UEFA kadrosuna alınmayan Soldado ile Dirar yönetimi sıkıntıya soktu. Kamerunlu kalecinin kulübünü FIFA'ya şikayet edeceği öğrenildi.

Galatasaray'ın, beklentileri karşılayamayan Belhanda için Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri takımları ile transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

TPFD Başkanı Hakan Ünsal, ek transfer döneminin açılması için TFF'ye resmi başvuruda bulunduklarını açıkladı. Federasyon ise Ünsal'a "Konuyu masaya yatıracağız" şeklinde cevap verdi.

1 Futbolcuların askerlik yapacağı tarihler belli oldu Bedelli askerlikten faydalanacak olan futbol camiası başta olmak üzere birçok sporcu sezon tatillerine uygun şekilde silah altına alınacak.

2 Rizespor'da Aykut Kocaman sesleri Çaykur Rizespor, İbrahim Üzülmez'le resmi olarak yollarını ayırdıktan sonra Aykut Kocaman'a teklif yapacak.

3 Vagner Love tatilin tadını çıkarıyor Beşiktaş'ın Brezilyalı golcüsü Vagner Love, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada eşiyle birlikte Yunanistan'ın Mykonos adasına tatile gitti.

4 Terim, Trabzon'dan fark yiyen 11'i değiştiriyor Fatih Terim, Trabzonspor'a 4-0 kaybedilen maçın ardından takımı değiştiriyor. Tecrübeli teknik adam 4 futbolcuyu uzun süre takımda düşünmüyor.

5 Taraftarlardan Belhanda ve Volkan'a tepki Süper Lig'de 4. haftaya Volkan Demirel ve Belhanda'nın davranışları damga vurdu. Futbolseverler her iki isme de büyük tepki gösterdi.

6 TRT UEFA ile Türk lirası üzerinden anlaşma sağladı A Milli Takımımızın maçlarını 4 yıllığına satın alan TRT'nin, Türk lirası üzerinden anlaşma yapmak için UEFA ile kıran kırana pazarlık yaptığı ortaya çıktı.

7 Albayrak neden transfer yapmadıklarını açıkladı Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları nedeniyle forvet alamadıklarını ifade etti.

8 Ertuğrul Sağlam: F.Bahçe'yi daha farklı yenebilirdik Süper Lig'in 4 haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Kayserispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, sarı-kırmızılı kulübün radyosuna mücadele ile ilgili açıklamalarda bulundu.

9 Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi listesine 3'ü yeni transfer olmak üzere toplam 8 isim alınmadı.