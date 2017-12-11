Kaza yapan Burak Yılmaz'a ağır fatura

Cumartesi gecesi Selçuk İnan ve Olcan Adın'la bir gece kulübünde eğlenen Burak Yılmaz, sabaha karşı saat 05.00 sularında Sarıyer'de kaza yapmış ve yakın arkadaşı Selçuk'u çağırarak polis gelmeden olay yerinden uzaklaşmıştı.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan yıldız futbolcunun alkollü olup olmadığı bilinmediği için sigorta şirketi masrafı karşılamıyor.

KAZAN NASIL YAŞANDI?

Burak Yılmaz’ın kullandığı 34 ET 0056 plakalı Ferrari marka lüks spor otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıktı.

Burak Yılmaz'ın içinde bulunduğu araç takla attı - İZLE

Araç taklalar atarak yolun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan cipe çarptı. Kazayı yara almadan atlatan Burak Yılmaz, olaydan dakikalar sonra olay yerine gelen futbolcu arkadaşları Olcan Adın ve Selçuk İnan tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ters dönmüş haldeki lüks otomobil ile cipin içini kontrol etti. Ne polis ne de itfaiye, araçta ve çevrede sürücüyü bulamadı. Aracın daha sonra Trabzonspor’un golcüsü milli oyuncu Burak Yılmaz tarafından kullandığı ortaya çıktı.

ARABA FATİH TERİM'İN DAMADININ

34 ET 0056 plakalı Ferari modeli aracın, Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı’ya ait olduğu da belirlendi. Ancak Bahçekapılı yaptığı açıklamada ise aracın kendi üzerine değil sahibi olduğu galerinin üzerine kayıtlı olduğunu savundu.

MASRAF 1 MİLYON 425 MİLYON TL

Olay sonrası kaza mahalini terk eden Burak Yılmaz’a, 206 TL ceza kesilecek. Ancak, Yılmaz’ın kaza sırasında alkollü olup olmadığı belirlenemeyeceği için sigorta şirketi hasarı karşılamayacak.

Bu da Yılmaz için kabarık bir fatura anlamına geliyor, Şöyle ki Yılmaz’ın henüz model yılı öğrenilemeyen aracı tahmini olarak 1 milyon 125 bin lira (250 bin Euro) değerinde.

Çarptığı aracın da yaklaşık 800 bin lira değerinde olduğu ve araçta en az 300 bin liralık masraf olduğu ortaya çıktı. Bu da toplamda 1 milyon 425 bin lira gibi bir masrafı ortaya çıkarıyor.