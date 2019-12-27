Kazadan kardan adam kıyafetiyle çıktı

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1 Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının ilk 11'leri Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında Beşiktaş Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

2 Fenerbahçe'de yeni yıl coşkusu Fenerbahçe camiası yeni yıl kutlamasında bir araya geldi. Düzenlenen yılbaşı balosuna Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp çalışanları katıldı.

3 Ozan Tufan sözleşme yeniledi Fenerbahçe, Ozan Tufan'la 3+1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

4 Bruma, Başakşehir'le görüşüyor Başakşehir, bir dönem Galatasaray forması giyen Bruma'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

5 Ali Koç'tan Yanal'a: Konuşmanı tasvip etmiyorum Beşiktaş galibiyetine rağmen yaptığı çıkışla dikkat çeken Ersun Yanal, hafta için basın toplantısı düzenleyeceğini ifade etmişti. Başkan Ali Koç'un Yanal'ın konuşmasını istemediği öğrenildi.

6 TFF, VAR kayıtlarını açıklamayacak Beşiktaş'ın çağrısına cevap veren Türkiye Futbol Federasyonu, VAR kayıtlarının yayınlanmayacağını açıkladı.

7 Fenerbahçe'nin istediği 2 stoper Fenerbahçe, Fransız stoper Adil Rami'yle yollarını ayırabilirse stoper transferi yapacak. Sarı-lacivertlilerin gündeminde Juan Jesus ve Welinton var.

8 Jesse Sekidika Galatasaray'da Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gündeminde olan Eskişehirsporlu Jesse Sekidika'yla anlaştı.

9 Hakemler de VAR kayıtları açıklansın istiyor Süper Lig kulüplerinin, 'VAR kayıtları açıklansın' çağrısına hakemler de ortak oldu. Kimseden çekinmediklerini dile getiren hakemler, kayıtların dinlenmesini istediklerini ifade ettiler.