Keane: Ronaldo Messi'den iyi

2018 Dünya Kupası'nı değerlendirmek için katıldığı bir spor programına konuşan eski Manchester United futbolcusu Roy Keane, Fas-Portekiz maçının ardından olan programda gelmiş geçmiş en iyi oyuncunun tartışmasız Cristiano Ronaldo olduğunu söyledi.

"TEK BAŞINA ZİRVEDE"

Keane, "Ronaldo mu Messi mi tartışması çok uzun bir süredir devam ediyor ama bence son 6 aydır Ronaldo çok farklı bir seviyeye çıktı, artık o tek başına zirvede. Çok çalışkan, cesur ve zeki bir oyuncu, son birkaç aydır yakaladığı form ile durumu Messi'den çok daha iyi." şeklinde konuştu.

Aynı programa yorumcu olarak katılan Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, Roy Keane'in bu görüşüne katılmasada Ronaldo'nu daha iyi formda olduğunu kabul etti. Bilic, "Kimin daha iyi formda olduğunu konuşabiliriz, açık bir şekilde Ronaldo daha formda, Dünya Kupası'na herkesten iyi bir başlangıç yaptı. Benim için ama en iyi oyuncu Messi'dir" yorumunda bulundu.