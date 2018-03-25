Kebede dünya rekoru kırdı

İspanya'nın Valencia kentinde yapılan şampiyonada, erkeklerde 1.00.02'lik derecesiyle Kenyalı atlet Kamworor ilk sırayı elde etti.

25 yaşındaki sporcu kariyerinde üçüncü kez yarı maraton dünya şampiyonluğuna uzandı. Bahreynli Abraham Naibei Cheroben 1.00.22 ile ikinci, Eritreli Aron Kifle de 1.00.31 ile üçüncü en iyi zamana imza attı. Yarı maratonda dört milli sporcu da mücadele etti.

Kaan Kigen Özbilen 1.01.05'lik derecesiyle dokuzuncu sırada maratonu tamamlarken, Yusuf Alıcı 1.05.40 ile 94'üncü, Alper Taşdemir 1.06.25 ile 105'inci, Nuri Kömür de 1.16.29 ile 145'inci sırada yer aldı. Kadınlarda 27 yaşındaki Etiyopyalı atlet Netsanet Gudeta Kebede, 1.06.11'lik derecesiyle sadece kadınların yarıştığı maratonda dünya rekoru kırarak madalyanın sahibi oldu.

Kenyalı Joyciline Jepkosgei'nin 1.06.54'lük zamanla ikinciliği elde ettiği maratonda, vatandaşı Pauline Kaveke Kamulu 1.06.56 ile üçüncü sırada yer aldı. Maratona katılan milli sporculardan Büşra Nur Koku 1.14.49 ile 61'inci, Remziye Temel 1.16.23 ile 77'nci, Esma Aydemir 1.20.41 ile 101'inci sırada kaldı. Şeyma Yıldız ise maratonu tamamlandı.