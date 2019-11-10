Keçiörengücü, Adanaspor'u rahat geçti

TFF 1. Lig'de 11. hafta mücadelesinde Keçiörengücü, Adanaspor'u konuk etti. Aktepe Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Keçiörengücü'nün 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
GOLLER İLK YARIDA GELDİ
Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Theodore Mendy ve 39. dakikada Burak Aydın kaydetti.
Bu galibiyetle ligde iki maç aradan sonra kazanan Keçiörengücü, puanını 18'e yükseltti.
Ligde son oynadığı 9 maçından da galibiyet alamayan Adanaspor ise 8 puanda kaldı. Keçiörengücü, gelecek hafta Bursaspor deplasmanına deplasmanına gidecek. Adanaspor ise Giresunspor'u konuk edecek.