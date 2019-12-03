Keçiörengücü evinde 33 maçtır yenilmiyor

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Keçiörengücü, iç saha maçlarını oynadığı Aktepe Stadı'ndaki son yenilgisini 2017-2018 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda TFF 2. Lig'de mücadele eden Keçiörengücü, Kırmızı Grup 16. hafta mücadelesinde Afjet Afyonspor'a 2-1 mağlup oldu. Keçiörengücü, 9 Aralık 2017'de yapılan karşılaşmanın ardından liglerde normal sezonda evinde yenilgi yüzü görmedi.

Başkent ekibi, 2017-2018 sezonunda Afjet Afyonspor yenilgisi sonrası ligin kalan bölümünde oynadığı 9 iç saha maçında 5 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Play-off yarı finalinde deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşında sahasında Afjet Afyonspor'a 4-2 yenilen Keçiörengücü, TFF 1. Lig hedefini o sezon gerçekleştiremedi.

ŞAMPİYON OLDULAR

Başkent ekibi, TFF 2. Lig'de 2018-2019 sezonunda Beyaz Grup'ta 76 puanla şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükseldi.

Keçiörengücü'nün şampiyonluğunda, sahasında aldığı sonuçlar önemli rol oynadı. Evinde yenilgi yüzü göremeyen Keçiörengücü, 2018-2019 sezonunda Aktepe Stadı'nda oynadığı 17 lig maçının 12'sini kazanırken, 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

TFF 2. Lig'de şampiyonluğu ulaştığı kadroyu büyük ölçüde koruyan Keçiörengücü, teknik direktör Serkan Özbalta ile yoluna devam etti. Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden olmasına rağmen aldığı sonuçlarla adından söz ettiriyor.

Ligde ilk 13 haftada 21 puan toplayan Keçiörengücü, üst sıraları zorluyor. İç sahadaki başarılı performansını TFF 1. Lig'de de sürdüren başkent ekibi, bu sezon sahasında şu ana kadar yaptığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek hanesine 17 puan yazdırdı.

Evinde Osmanlıspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Balıkesirspor'u 1-0, Adanaspor'u 2-0, Altınordu'yu da 2-1 yenen Keçiörengücü, Ümraniyespor (1-1) ve Girersunspor ile (0-0) berabere kaldı. Keçiörengücü, bu sezon deplasmanda ise galibiyetle tanışamadı. Deplasmanda şu ana kadar 6 maça çıkan Keçiörengücü, sahadan 4 kez beraberlik, 2 kez de yenilgiyle ayrıldı.

KUPADA RAKİP MALATYA

Keçiörengücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda da mücadelesini sürdürüyor. 5. turda Süper Lig ekibi BtcTurk Yeni Malatyaspor ile eşleşen Keçiörengücü, kupada yoluna devam eden tek başkent ekibi durumunda. Keçiörengücü, Türkiye Kupası'nda 3. turda Somaspor, 4. turda ise Siirt İl Özel İdare'yi eledi.