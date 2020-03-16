Keisuke Honda 5 farklı kıtada da gol atmayı başardı

Japon futbolunun efsane isimlerinden Keisuke Honda, başarması zor bir işe imzasını attı.

Kariyeri boyunca ülkesi Japonya'da Seiryo ve Nagoya, Hollanda'da Venlo ve Vitesse, Rusya'da CSKA Moskova, İtalya'da Milan,Meksika'da Pachuca ve Avustralya'da Melbourne Victory formaları giyen Honda'nın, yeni durağı Brezilya'nın Botafogo takımı oldu.

Botafogo'ya transferinin ardından beşinci farklı kıtada top koşturmaya başlayan yıldız futbolcu, siyah-beyazlı formayla da golünü attı ve oynadığı 5 kıtada da gol sevinci yaşamayı başardı.

BREZİLYALI EFSANE ROMARİO'YU YAKALADI

Beş farklı kıtada top koşturup gol sevinci yaşayan Keisuke Honda, zor bir işe imzasını atsa da bu aslında bir ilk değil.

Brezilya futbolunun efsane golcüsü Romario da kariyerinde, beş farklı kıtada oynamış ve gol sevinci yaşamıştı.

43 yaşında futbol kariyerini noktalayan Romario, 1994 Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya Milli Takımı'nın da önemli isimlerindendi.