Kemal Özdeş istifa etti

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, yayıncı kuruluşa değerlendirme için geldiğinde mücadele hakkında konuşmayacağını, Kasımpaşa'daki görevinden ayrıldığını açıkladı.

"ÇOK GÜZEL DUYGULARLA AYRILIYORUM"

Kemal Özdeş'in açıklaması şu şekilde:

''Bugün futbol konuşmak istemiyorum. Sezon başından bu yana başkanımızda oyunumuz üzerine eleştiriler alıyordum. Başkanımızla maç sonunda konuştuk, bana teşekkür etti. Ben de oyuncularımla konuştum. Artık onlarla birlikte olmayacağımı söyledim. Onlara teşekkür ettim. Onlardan isteğim, bu başarılarını yıl sonuna kadar yansıtmaları. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Burada çok başarılı bir organizasyon geçirdik. Kasımpaşa için bundan sonra başarı, güzellik diliyorum. Böyle bir maçtan sonra futbol konuşmak isterdim ama bunu konuşmak zorunda kaldım. Bu sezon oyunumuzla ilgili eleştiriler alıyordum. Üst sıraları hedefleyen bir takım yarattım. Bunun oyunla da doğru orantılı olması gerekir. Bu bir süreç, bu iş böyle ama buradan çok güzel duygularla ayrılıyorum. Kasımpaşa Kulübü'nün kapısının bana her zaman açık olduğunu da biliyorum.''