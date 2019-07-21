Kenan Karaman: Net bir transfer teklifi almadım

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Karaman, hedeflerinden birinin Türkiye'de futbol oynamak olduğunu söyledi.

Adı transfer döneminde Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılan golcü futbolcu, bu haberler hakkında, "Net bir transfer teklifi almadım. Biliyorum medyada çok şey yazıldı. Ancak bana ya da menajerime ulaşan net bir şey yok. O yüzden şu an Düsseldorf'tayım." açıklamasını yaptı.



Kariyer hedefleri arasında Türkiye'de oynamak olduğunu belirten Kenan Karaman, şöyle konuştu:



"Tabii benim hedeflerimden biri Türkiye'de oynamak. Bir Türk futbolcu olarak Türkiye'deki atmosferi, o duyguyu yaşamak istiyorum. Güzel bir imkan olursa ileride değerlendiririm. Olmazsa hedefim Avrupa'da adımdan söz ettirmek."



Türkiye'de herhangi bir takım tercihi olmadığının altını çizen milli futbolcu, "Ben profesyonel bakıyorum. Kafamda, bu takıma gideceğim diye belirli bir şey yok. Çoğu şeye dikkat ederim, hocanın benimle planlaması, takımın sistemi, takıma uyup uymadığım... Pek duygusal bakmamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Süper Lig'i takip ettiğini belirten 25 yaşındaki oyuncu, "Tabii ki bir Türk futbolcu olarak Süper Lig'i de takip ediyorum. Süper Lig'i çok iyi buluyorum. Kaliteli takımlar var ve iyi futbolcular oynuyor. İlerleyen zamanlarda daha çok gelişeceğine inanıyorum. Çok sayıda genç futbolcumuz da Türkiye'den Avrupa'ya transfer oldu. O da Türkiye'nin bir artısı, inşallah böyle devam eder." şeklinde konuştu