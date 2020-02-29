Kenan Karaman'ın 2 golü yetmedi

Bundesliga'nın 24. haftasında Fortuna Düsseldorf ile Herta Belin 3-3 berabere kaldı.

Kaan Ayhan'nında 90 dakika forma giydiği maçta ev sahibi ekip 3-0'lık skoru koruyamayınca 1 puana razı oldu.

Esprit Arena'da oynanan müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi Fortuna Düsseldorf 6'ncı dakikada Kenan Karaman, 9'uncu dakikada Erik Thommy ile peş peşe bulduğu gollerle 2-0 öne geçti.

İlk yarı sona ererken 45'nci dakikada milli oyuncu Kenan Karaman ile bir gol daha atan kırmızı-beyazlılar farkı 3'e çıkardı ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı: 3-0. İkinci yarıya etkili başlayan taraf konuk takım Hertha Berlin oldu.

64'üncü dakikada Fortuna Düsseldorflu Erik Thommy'nin kendi kalesine attığı golle skor 3-1'e geldi. Hertha Berlin, 66'ncı dakikada Matheus Cunha ile bulduğu golle farkı 1'e indirdi: 3-2.

İlerleyen dakikalarda beraberlik golü için ataklarını sıklaştıran mavi-beyazlılar Krzysztof Piatek'in ceza sahası içinde yerde kalması sonucu penaltı kazandı. Penaltıyı kazandıran Polonyalı golcü topun başına geçti ve topu ağlara göndererek skora beraberliği getirdi: 3-3.