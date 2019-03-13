Kenan Koçak, Guardiola'nın stajyeri oldu

2011 yılından beri Almanya'da alt lig takımlarında teknik direktörlük yapan Türk teknik adam Kenan Koçak, Premier Lig'de Manchester City'nin idmanlarına katıldı. Pep Guardiola'nın stajerliğini yapan 38 yaşındaki Kayseri doğumlu Türk teknik adam, Alman basınına verdiği röportajda o günlerini anlattı.

Kenan Koçak, İngiltere'ye gitmesi hakkında ''İlkay Gündoğan, Manchester City - Liverpool maçı için beni davet etmişti. Bitiş düdüğünün ardından Guardiola ile konuşma şansını yakaladım. Manchester'da bana bir hafta iş verebilir misin diye sordum. O da kabul etti. Bir hafta boyunca onun ekibinde yer aldım. Antrenman metodlarını, oyuncularıyla iletişimini çok dikkatlice izledim. Onu izlerken resmen hayran kaldım.'' sözlerini kullandı.

Guardiola'yı anlatan Kenan Koçak, ''Guardiola, çok sıcak, çok saygılı bir insan. Size her zaman iyi ve kibar davranıyor. En küçük detayı bile düşünüyor. Kesinlikle işini şansa bırakmıyor. Oyuncularına aklındaki düşünceleri çok iyi aktarıyor. Guardiola gibi bir teknik direktör geçmiş yıllarda görmedim.'' dedi.

Futbolculuk hayatını 2010 yılında Türkspor Mannheim takımında sonlandıran Kenan Koçak, Almanya'da 4. Lig'de SV Waldhof Mannheim ve 2. Lig'de SV Sandhausen takımlarını çalıştırmıştı. 38 yaşındaki Türk teknik adam, Ekim 2018'den beri boşta.