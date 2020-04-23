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Kenan Koçak, Hannover 96 ile sözleşme uzattı

Teknik heyet konusunda çalışmalar yapan Fenerbahçe ile adı anılan Kenan Koçak, Hannover 96'da kalmayı tercih etti.

| Haber Merkezi
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Ersun Yanal sonrası dönemde teknik direktör arayışlarında olan Fenerbahçe'yi, yakından ilgilendiren bir gelişme oldu.

Daha önce adı sarı-lacivertlilerle geçen Hannover 96'da çalışan teknik adam Kenan Koçak, kulübüyle resmi sözleşme imzaladı. Hannover 96'nın resmi hesaplarından yapılan açıklamada; 39 yaşındaki Kenan Koçak ile 2023 Haziran'a kadar sözleşme yenilendiği kaydedildi.

''BURASI BENİM EVİM''

Genç çalıştırıcı da "Hannover'i sadece bir takım olarak görmüyorum, burası benim evim." ifadelerini kullandı.

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