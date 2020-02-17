Kenan Sipahi: İspanya'da kalmak istiyorum

İspanya'nın Real Betis Basketbol Takımı'da forma giyen milli basketbolcu Kenan Sipahi, kariyerini bu ülkede sürdürmek istediğini söyledi.

Kenan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Real Betis ile artı bir yıl daha kontratım var. Zaman gösterecek ama hedefim yine İspanya'da kalmak." dedi.

Real Betis ile yola devam etmek istediğini de belirten 24 yaşındaki basketbolcu, "Takımımın büyük yatırımlar yapmak istediğini biliyorum. Birkaç sezon sonra Avrupa Ligi takımı olmak istediğini biliyorum." ifadelerini kullandı.

"BU FIRSATI KAÇIRMAK İSTEMEDİM"

Yurt dışında oynamayı daha önce de düşündüğünü vurgulayan Kenan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İspanya'ya çok alıştım. İlk senem ve yurt dışında olmak farklı geldi. Türkiye'den de transfer teklifleri geldi. Birkaç olay oldu ve transfer gerçekleşmedi. Daha önce de İspanya'ya gitmek istedim, böyle bir fırsat gelince de kaçırmak istemedim."