Kenan Sipahi, Real Betis'e transfer oldu

Real Betis'ten yapılan açıklamada, Kenan Sipahi'nin transferi için anlaşma sağlandığı, Türk oyun kurucunun sağlık kontrolünün ardından yeni sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
Son üç sezondur Beşiktaş'ta forma giyen Kenan Sipahi, 2018-2019'da toplam 27 maçta 6,4 sayı ve 3,5 asist ortalamalarıyla oynamıştı.
İspanya 1. Basketbol Ligi'nde geçmişte forma giyen Türk basketbolcular Kaya Peker (TAU Ceramica 2006-2007), Serkan Erdoğan (Caja Laboral 2005-2007), Ermal Kurtoğlu (Pamesa Valencia 2008-2009), Kerem Tunçeri (Real Madrid 2006-2008) ve Ersan İlyasova (Barcelona 2007-2009) olmuştu.
Kenan Sipahi, mevcut durumda İspanya'da oynayacak tek Türk basketbolcu olurken, 1. ligde yeni sezonun 24 Eylül'de başlaması öngörülüyor.