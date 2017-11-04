Kenan Sofuoğlu sezonu ikinci sırada bitirdi

Katar'ın Lusail kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 380 metrelik pistte düzenlenen sezonun 12'nci ve son yarışı sona erdi.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan ve bitiş çizgisini ilk sırada geçen GRT Yamaha takımının Fransız pilotu Lucas Mahias, sürücüler klasmanında da Dünya Supersport Şampiyonası'nın şampiyonu oldu.

CIA Landlord Insurance Honda takımının Fransız sürücüsü Jules Cluzel ise Katar'daki yarışı ikinci sırada bitirdi.

KENAN SOFUOĞLU 9. SIRADAN 3.'LÜĞE ÇIKTI

Fransa'da düzenlenen sezonun 10. yarışının sıralama turlarında geçirdiği kaza sırasında bel ile kalçasında kırıklar oluşan ve bir aylık tedavisinin ardından yeniden piste çıkan Kenan Sofuoğlu ise 9'uncu sıraya kadar geriye düştüğü Katar'daki mücadelede önemli bir geri dönüşe imza atarak üçüncülük elde etti.

SEZONU İKİNCİ TAMAMLADI

Bu sonuçla Sofuoğlu, puanını 161'e çıkararak 190 puanlı Mahias'ın ardından pilotlar klasmanında sezonu ikinci sırada tamamladı. Fransız Cluzel ise 155 puanla üçüncü oldu.

SAKATLIĞINA RAĞMEN HIZLI TOPARLADI

Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk 2 yarışında mücadele edememesine rağmen elde ettiği başarılı derecelerle pilotlar klasmanında liderliğe ulaşan milli sporcu, Fransa'daki şanssız kazanın ardından şampiyonluk mücadelesinde yeniden ikinci sıraya düşmüştü. 33 yaşındaki Kenan Sofuoğlu 2007, 2010, 2012, 2015 ve 2016 yıllarında Dünya Supersport Şampiyonası'nda zirveye çıkmıştı.

2017 Dünya Supersport Şampiyonası'nı ilk 5'te tamamlayan sürücüler şöyle:

SÜRÜCÜLER KLASMANI

1. Lucas Mahias (Fransa) - 190 puan

2. Kenan Sofuoğlu - 161

3. Jules Cluzel (Fransa) - 155

4. Sheridan Morais (Güney Afrika) - 141

5. Federico Caricasulo (İtalya) - 118