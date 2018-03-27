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Kendi kalesine gol atan kaleci güldürdü

Etiyopya Premier Ligi'nde oynanan Fasil Kenema-Welwalo Adigrat maçında izleyenleri güldüren bir olay yaşandı. Welwalo'nun kalecisi topu oyuna sokmak isterken meşin yuvarlığı kendi ağlarına gönderdi.

Kendi kalesine gol atan kaleci güldürdü
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KRALSPOR / DIŞ HABER

Etiyopya Premier Ligi ekiplerinden Fasil Kenema sahasında Welwalo Adigrat'ı konuk etti.

KALECİ KENDİ KALESİNE ATTI

Fasil Kenema'nın atağında topu kurtaran Welwalo'nun kalecisi, futbol sahalarından ender görülecek bir hataya imza attı. Yakaladığı topu bekteki arkadaşına eliyle atmak isterken meşin yuvarlığı kendi ağlarına gönderdi.

Kendi kalesine gol atan kaleci güldürdü - İZLE

Maçı, kalecinin kendi kalesine attığı golle Fasil Kenema 1-0 kazanırken, Welwalo'nun kalecisinin yaptığı hata izleyenleri güldürdü.

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