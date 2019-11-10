Kendisine pamuk şeker diyen Nouma'ya cevap verdi

Ryan Babel'le Pascal Nouma arasında sular durulmuyor...

8-0 paylaşımı yapan Babel'e 6-0''lık Real Madrid maçının ardından "Pamuk şeker bugün bir şey yazmış mı?" diyen Nouma'ya Babel'den yanıt geldi;

"ARTIK GÜNDEMDE OLMANIN NE KADAR ZOR OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Ryan Babel Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sakin ol dostum. Artık, gündemde olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Gelecek sefer, sadece beni etiketle" ifadelerine yer verdi.

Galatasaraylı Ryan Babel ile Pascal Nouma'nın sosyal medya üzerinden atışmaları devam ediyor. Hollandalı oyuncu, kendisi hakkında paylaşımda bulunan Nouma'ya "Sakin ol dostum" diyerek yanıtladı.