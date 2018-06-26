Kenny Gabriel Türk Telekom'da

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ULEB tarafından Avrupa Kupası'na davet edilen Türk Telekom, NBA ve THY Avrupa Ligi tecrübesi bulunan Yunanistan'ın Panathinaikos takımında forma giyen Kenny Gabriel'i kadrosuna kattı.

Dört numara pozisyonunda görev yapan 28 yaşında ve 2,05 metre boyundaki Gabriel, Süper Lig'de de Pınar Karşıyaka formasıyla şampiyonluk deneyimi yaşamıştı. Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şükrü Kutlu, yaptığı yazılı açıklamada, atletik bir oyuncuyu kadrolarına kattıklarını belirtti.

Gelecek sezon Avrupa Kupası'nda mücadele edecek olmalarının etkisiyle derin bir kadro kurmak istediklerini vurgulayan başkan Kutlu, "Bu sezon, Ankara seyircisi açısından keyifli olacak. Taraftarımız, özlediği Avrupa kupası maçlarını Ankara'da izleme fırsatı bulacak. Bu doğrultuda biz de seyir zevki yüksek bir oyun oynamak için elimizi taşın altına koyduk. Gabriel, tecrübesiyle, oyun zekasıyla, smaçları ve bloklarıyla Türk Telekom taraftarını coşturacak bir oyuncu. Kendisine Türk Telekom forması altında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.