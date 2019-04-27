Kenya'daki köy takımının adı Özil FC oldu

Arsenal'de forma giyen Türk oyuncu Mesut Özil, Kenya'nın başkenti Nairobili'deki yoksul çocuklara umut oldu. Her şey bir çoban çocuğun tişörtünün arkasına el yazısıyla, 'Özil 10' yazmasıyla başladı.Bunu gören bir yerel gazeteci fotoğrafını çekip, Mesut Özil'i de etiketleyerek sosyal medyada paylaştı.

Çocuğun, 'Mesut Özil'i çok seviyorum. Belki bir gün ona ulaşır ve gerçek bir Mesut Özil formasına sahip olurum" mesajı sosyal medya üzerinden Arsenalli yıldıza ulaştı. Mesut da çocuğa imzalı forma ve krampon gönderdi. Çoban çocuk büyük bir sevinç yaşarken, köyün diğer çocukları ona imrendi.

MESUT FORMA VE KRAMPON GÖNDERDİ TAKIMIN ADINI DEĞİŞTİRDİLER

Bu durumu öğrenen Mesut, ikinci sefer köye koliler dolusu forma ve krampon gönderdi. Artık bütün çocukların Mesut Özil forması ve futbol oynamak için yepyeni spor ayakkabıları vardı. Onlar da Mesut Özil'in bu jestini karşılıksız bırakmadı.

Köyün futbol takımının ismi, 'Özil FC' olarak değiştirildi. Nairobili çocukların kahramanı olan Mesut Özil'in bu davranışı, Kenya'da televizyonlardaki haberlere konu oldu. Çocukların aileleri de Türk yıldızın Kenya'da çok sevildiğini ve hayranlık duyulan bir futbolcu olduğunu söylediler.

"ALTIN KALPLİ BİRİSİ"

Haberlerde Mesut Özil için, "Özil sadece bir dünya yıldızı değil, aynı zamanda altın kalpli biri. Çoban çocuğu Lawrence Masira ve arkadaşları için bir şeyler yapmaya karar verdi. Çocukların hayalini gerçekleştirdi. Onlara çok güzel bir Paskalya sürprizi yaptı. Büyük kalbi, alçakgönüllülüğü ve cömertliği göz önüne alındığında Almanya'da yetişen Türk yıldızın davranışını takdir etmemek mümkün değil. Çocuklar da onu onurlandırmak için futbol takımlarının ismini Özil FC olarak değiştirmeye karar verdiler" denildi.

UGANDA'YA DA GÖNDERDİ

Mesut Özil daha önce Ugandalı çocuklara da bol miktarda spor malzemesi göndermiş, buna aracı olan Douglas Smith, "Bu formaları almanın getirdiği neşeyi ve mutluluğu biliyoruz" diyerek Mesut Özil'in yaptığı jestin önemine işaret etmişti.