Kenyalı Onyango'nun yaşı tartışılıyor

Futbol dünyasında özellikle Afrika kökenli oyuncuların yaşları çok tartışılan bir konu. Gerek fiziki yapısı gerekse yüz hatlarıyla olduğu yaştan daha yaşlı görünen futbolculara son örnek Kenyalı Onyango.

KENYA'DA FORMA GİYİYOR

Afrika Uluslar Kupası'nda Kenya forması giyecek olan Joash Onyango'nun antrenmandaki görüntüsü görenleri şaşkına çevirdi.

Kenya'nın Gor Mahia Nairobi takımında oynayan 26 yaşındaki savunma oyuncusu yüz hatları ve sarıya boyadığı sakallarıyla olduğundan çok daha yaşlı görünüyor.

Daha önce yaşıyla gündeme gelen futbolculardan biri de Laziolu Joseph Minala olmuştu. Kamerunlu Minala, 22 yaşında.