Kerr: Curry play-off ilk turunu kaçıracak

Golden State Warriors'ın yıldız ismi Steph Curry ve koç Steve Kerr oyuncunun sakatlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

KERR, CURRY'NİN SON DURUMUNU AÇIKLADI

Uthan Jazz mağlubiyeti sonrası konuşan Kerr, "Stephen Curry'nin play-off ilk raundunda oynamasının imkanı yok. 3 hafta iyileşme süreci var. O olmadan oynamaya hazır olmamız lazım. Ne durumda döneceğine bakacağız" dedi.

Bir an önce takıma dönmek için çalışacağını belirten Curry ise; "Umarım koçu yanıltırım ve olabilecek en kısa sürede geri dönerim. Ancak şu an için kim bilir? Rehabilitasyon sürecinde yapmam gerekeni yapıyorum, elimden gelen en kısa zamanda döneceğim." ifadelerini kullandı.

Curry'nin yanı sıra Kevin Durant, Klay Thompson ve Draymond Green'in görev almadığı gecede Utah Jazz'a 110-91 mağlup olan Warriors'ta Quinn Cook 17, Andre Iguodala 12 sayıyla oynadı. 7 oyuncunun çift hanelerde skor ürettiği Jazz'da ise Donovan Mitchell 21 sayı, Rudy Gobert 17 sayı - 15 ribaunt ile galibiyette önemli rol oy