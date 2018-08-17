Kevin De Bruyne 3 ay yok

Geçtiğimiz gün Manchester City antrenmanında ciddi bir sakatlık yaşadığı belirtilen Kevin De Bruyne hakkında kulübünden resmi açıklamada geldi.

Yapılan bildirimde, sağ diz dış yan bağlarından sakatlanan Belçikalı yıldızın yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın, 2018 Dünya Kupası'ndaki yoğun mesaisini göz önünde bulundurarak, geçtiğimiz hafta Arsenal ile oynanan ilk lig maçına yedek kulübesinde başlattığı Kevin De Bruyne, 60. dakikada Riyad Mahrez'in yerine oyuna dahil olmuştu.

Geçtiğimiz sezon çıktığı 37 Premier League maçında 8 gol ve 16 asiste imza atan Kevin De Bruyne, Manchester City'nin rekorları alt üst ederek şampiyonluğa ulaşmasında önemli pay sahibi olmuştu.