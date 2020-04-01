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Kevin De Bruyne: Karantinadan sonra evde kalamam

Koronavirüs nedeniyle evde kendisini karantinaya alan Kevin De Bruyne, yaşadığımız bu günler nedeniyle 2 yıl fazladan futbol oynamaya karar verdiğini söyledi.

| Haber Merkezi
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Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, koronavirüs salgını sebebiyle karantinada geçirdiği günlerde kariyeri hakkında yeni bir karar aldığını söyledi.

''2 YIL DAHA FUTBOL OYNAYACAĞIM''

28 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabında yaptığı canlı yayında hayranlarının sorularını yanıtlarken futbolun değerini anladığını ve kariyerini uzatmak istediğini belirtti:

"Eşime daha uzun süre futbol oynayacağımı söyledim. Karantinadan sonra evde kalamam. Ona fazladan 2 yıl daha futbol oynayacağımı söyledim."


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