Kevin Durant'in testi pozitif çıktı

Koronavirüs salgını ABD'de hızla yayılmaya devam ederken, NBA'den yeni vaka haberi geldi.

Brooklyn Nets Kulübü'nden yapılan açıklamada, 4 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve oyuncuların karantinaya alındığı belirtildi.

4 OYUNCUDAN BİRİ DURANT

Brooklyn Nets'in 4 oyuncusu koronavirüse yakalanırken, bu isimlerden birinin dünyaca ünlü yıldız Kevin Durant olduğu öğrenildi.

İsimleri gizli tutulan 4 ismin tedavilerinin devam edildiğinin kaydedildiği açıklamada, yakın dönemde Brooklyn Nets ile karşılaşmış takımların da bilgilendirildiği dile getirildi.

DURANT'TEN MESAJ VAR

Nets'in açıklaması sonrası The Athletic'e konuşan yıldız oyuncu Kevin Durant, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. 31 yaşındaki yıldız basketbolcu, "Herkes dikkatli olsun, kendinize ve karantinaya dikkat edin. Bunu aşacağız." ifadesini kullandı.

Daha önce Utah Jazz forması giyen Rudy Gobert ile Donovan Mitchell'ın, testleri pozitif çıkmış ve artan koronavirüs vakalarının ardından NBA askıya alınmıştı.