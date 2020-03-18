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Kevin Durant'in testi pozitif çıktı

NBA yıldızı Kevin Durant, koronavirüse yakalandığını açıkladı. The Athletic'e konuşan Durant, "Herkes dikkatli olsun, kendinize ve karantinaya dikkat edin. Bunu aşacağız" dedi.

| Haber Merkezi
Kevin Durant'in testi pozitif çıktı
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Koronavirüs  salgını ABD'de hızla yayılmaya devam ederken, NBA'den yeni vaka haberi geldi.

Brooklyn Nets Kulübü'nden yapılan açıklamada, 4 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve oyuncuların karantinaya alındığı belirtildi.

4 OYUNCUDAN BİRİ DURANT 

Brooklyn Nets'in 4 oyuncusu  koronavirüse yakalanırken, bu isimlerden birinin dünyaca ünlü yıldız Kevin Durant olduğu öğrenildi. 

İsimleri gizli tutulan 4 ismin tedavilerinin devam edildiğinin kaydedildiği açıklamada, yakın dönemde Brooklyn Nets ile karşılaşmış takımların da bilgilendirildiği dile getirildi.

DURANT'TEN MESAJ VAR 

Nets'in açıklaması sonrası The Athletic'e konuşan yıldız oyuncu Kevin Durant, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. 31 yaşındaki yıldız basketbolcu, "Herkes dikkatli olsun, kendinize ve karantinaya dikkat edin. Bunu aşacağız." ifadesini kullandı.

Daha önce Utah Jazz forması giyen Rudy Gobert ile Donovan Mitchell'ın, testleri pozitif çıkmış ve artan koronavirüs vakalarının ardından NBA askıya alınmıştı.

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