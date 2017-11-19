Kewell rakip taraftarın üzerine yürüdü

Şu sıralar İngiltere 2. Ligi'nde mücadele eden Crawley Town'u çalıştıran eski Galatasaray futbolcusu Harry Kewell, takımının deplasmanda Wycombe'a 4-0 kaybettiği maçın bitiş düdüğünden hemen sonra kendisine ve oyuncularına hakaret eden Wycombe'lu taraftarların üzerine yürüdü.

BEN UTANGAÇ BİRİ DEĞİLİM

Oldukça sinirlendiği gözlenen Kewell'u güvenlik güçleri ve kendi oyuncuları güçlükle zaptederken, maçtan sonra konuşan 39 yaşındaki teknik adam ''Bakın, ben utangaç biri değilim. Herkesle tartışmaya girebilirim. Bana ve oyuncularıma hakaret etmeye kimsenin ama kimsenin hakkı yok.'' yorumunu yaparken, Crawley Town taraftarları ise Kewell'ın artık takımdan gönderilmesini istedi.

Sosyal medyada Kewell'a olan tepkilerini dile getiren Crawley Town taraftarları: ''Artık git, soyunma odasını da bizi de kaybettin. Artık burda durmanın bir mantığı yok. Kulüp için utanç verici bir teknik direktörsün.'' mesajlarını paylaştı.